EM Fan Zone Open-Air-Kino: Lotus Sports Club

Foto: DocumentOurHistoryNow LotusSportsClub Szene aus "Lotus Sports Club"

Das DFF – Deutsches Filminstitut und Filmmuseum – präsentiert in der EM Fan Zone eine Auswahl an Kinofilmen, die sich mit Fußball befassen; am 27. Juni mit dabei: die Doku „Lotus Sports Club“ über das erste LSBTIQ*-Fußballteam Kambodschas. Trainer Pa Venn hat mit seiner Aufgabe auch seine Berufung gefunden und setzt sich mit allen Kräften für sein gemischtes Team ein; denn der Fußballclub ist für die meisten der queeren Jugendlichen ein Safer Space. Außerhalb sind sie Anfeindungen ausgesetzt. Zum Beispiel haben die Transmänner Leak und Amas hier ein Zuhause gefunden. Das Filmteam Tommaso Colognese und Vanna Hem haben das Fußballteam fünf Jahre lang begleitet. Ein warmherziger Film über Zusammenhalt und Solidarität.

27.6., Open-Air-Kino auf der EM Fan Zone, Untermainkai Höhe Friedensbrücke, Frankfurt, 18 Uhr, www.dff.film