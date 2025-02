× Erweitern Foto: Ember Remember

Im Februar startet Queen Ember Remember ihre erste eigene Partyreihe in Mainz – natürlich kombiniert mit einer fulminanten Dragshow mit Gästen wie Miss Anna Stood, Robin D’Show, Maxima Love und Bla Bla Fck, die später nahtlos in eine sexy Party mit DJ Mr. Biró übergeht. Mainz – was geht?

14.2., Caveau, Schillerstr. 11, Mainz, Show ab 21 Uhr, Party ab 23:30 Uhr, https://www.instagram.com/ember_remember__/