Endlich im Kino: Tove

Die finnische Künstlerin und Schriftstellerin ist nicht nur Erfinderin der Mumins, der knuddeligen Trolle, sondern sie führte ein Leben, das bereits in den 1940ern mit gängigen Geschlechterrollen brach. Sie hatte Affären mit Männern wie Frauen und führte ein aufregendes Boheme-Leben zwischen Helsinki, Stockholm und Paris.

Das Frankfurter Cinema zeigt „Tove“ am 8. März, dem Weltfrauentag, am 9. März präsentiert Queer Main-Kinzig in einer Special-queerfilmnacht das Biopic; im Anschluss an die Vorführung gibt es einen Filmtalk.