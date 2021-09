Endlich live: ELDA

Zusammeneschweißt seit ihrer Zeit als Schüler*innenband: ELDA sind ein echtes Team! Gegründet von Alessa Stupka und Leila Antary und 2018 komplettiert mit Annelie Schwarz an den Drums und Daniel Hertel an der Gitarre spielen sie lässigen Indie-Pop – und haben damit bereits erfolgreich Festivals wie Fusion, Lott oder Nonstock bestritten. Im März diesen Jahres erschien ihre dritte EP „Golden Bowl“.

„Die Band geht ihren ganz eigenen Weg und hält sich nicht an etwaige Klischees, die im Musikbusiness auf Musikerinnen* warten“, erklärt Marie vom Frankfurter Frauen Musik Büro. „Die vier versuchen gar nicht erst mit einer glitzernden Show zu beeindrucken oder die Ecken abzurunden, die das Songwriting der Band so besonders machen. So schaffen sie Platz für intuitiven und abwechslungsreichen Indie Pop“.