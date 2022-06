Endlich zurück: Grüne Soße Festspiele

× Erweitern Foto: Tim Wegner

Orte der Geselligkeit sind auch im dritten Coronasommer nicht so einfach zu organisieren – da braucht’s schon gute Ideen. Und mit guten Ideen sind Maja Wolff und Torsten Müller mit ihrem Grüne Soße Festival-Team zum Glück gesegnet.

So kann auch in diesem Jahr ein Grüne Soße Festival stattfinden – wieder als Grüne Soße Festspiele, die vom 24. Juni bis 16. Juli den Roßmarkt mit täglich wechselndem Kulturprogramm bespielen – open air, aber wetterfest unter einem riesigen Schirm-Zeltdach, und bei freiem Eintritt (um Spenden wird gebeten).

Mit dabei sind unter anderem die Rodgau Monotones, die Schirn Big Band, Bäppi, Woody Feldmann, Gayle Tufts, die Nightqueens mit Jessica Walker, Kick La Luna oder Jo van Nelsen.

Auf den Grüne Soße Wettbewerb, bei dem Frankfurter Gastronomen ihre Soßen-Kreationen auf die Geschmacksprobe der Festivalbesucher stellen, muss man auch nicht verzichten: An fünf ausgewählten Festivaltagen kann man beim „Grüne Soße Open“ jeweils sieben Grüne Soßen aus sieben lokalen Küchen testen und per Stimmkarte für den Favoriten stimmen. Als Specials werden an zwei zusätzlichen Abenden außerdem der beste Handkäs sowie das beste Frankfurter Würstchen gekürt.

× Erweitern Foto: Kirsten Bucher

Für die Teilnahme am „Grüne Soße Open“ sollte man sich am besten vorab für einen der Contest-Abende Degustations-Tabletts vorbestellen – mit sieben Grünen Soßen, Kartoffeln und Eiern samt einem Getränk nach Wahl (Äppler, Bier, Wein oder Alkoholfreies); das gleiche gilt für den Handkäs-Contest (sieben Handkäs-Variationen mit Brot und Getränk) und den Würstchen-Contest (sieben Frankfurter Würstchen mit Kartoffelsalat und Getränk).

Die Tabletts können vorab einzeln gebucht werden und sind zum jeweiligen Tasting-Termin zwischen 19 und 19:30 Uhr an der Tasting-Station abholbereit; man sucht sich dann einen Platz auf dem Festival.

Wer gemeinsam als Gruppe testen möchte, kann sich vorab für einen der Tasting-Abende auch einen 8er-Tisch auf dem Festival samt Tabletts reservieren.

24.6. – 16.7., Grüne Soße Festspiele, Roßmarkt, Frankfurt, Tasting-Tickets im VVK ab 20.5. über www.gruene-sosse-festspiele.de