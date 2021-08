× Erweitern Illustration: English Theatre English Theatre: „Back to Live“

Nach einer wie in den meisten Theatern unfreiwillig spielfreien Saison startet Daniel Nicolai und das Team des English Theatre voller Zuversicht ab September in die neue Spielzeit – Back to Live-Entertainment.

Gerade mal ein Stück – die Dramödie „Switzerland“ um die alternde Krimiautorin Patricia Highsmith – konnte das English Theatre in der vergangenen Saison aufführen; sie sollte eigentlich die Jubiläumsaison zum 30-jährigen Bestehen des Theaters werden.

Foto: The English Theatre English Theatre Daniel Nicolai Daniel Nicolai

Mit voller Zuversicht startet Daniel Nicolai nun in die neue Saison – als Dankeschön und verschobenes Geburtstagsgeschenk an das English Theatre Publikum und die Abonnent*innen wartet die neue Spielzeit mit insgesamt sechs Produktionen auf – eine mehr als gewöhnlich.

Das Season-Motto „Devious, deadly & slightly offensive“ verspricht spannende Theaterabende, die aber auch, entgegen des ernst klingenden Titels, Entertainment und Entspannung bringen.

Den Auftakt gibt im September die Bühnenfassung des Erfolgsromans „The Girl on the Train“. Als Deutschlandpremiere erzählt Regisseurin Psyche Stott, die für das English Theatre 2019 bereits den Ökothriller „The Children“ inszenierte, die Geschichte der frisch geschiedenen, depressiven Rachel, die sich auf ihren alltäglichen Zugfahrten ein perfektes Leben erträumt. Die Romanvorlage von Paula Hawkins erklomm 2015 in kürzester Zeit die Bestsellerliste der New York Times.

Schenkelklopfer à la Monty Python verspricht ab Oktober das diesjährige English Theatre Musical. Mel Brooks beißende Horror-Comedy-Show „Young Frankenstein“ ist eine schrille Parodie auf das gesamte Musical- und Horrorgenre. Regie führt Derek Anderson („Hand to God“, „Sweeney Todd“).

Im dritten Anlauf soll es im Anschluss endlich auch das für die vergangene Saison bereits fertig geprobte Stück „Secret Life of Humans“ auf die Bühne schaffen. Die tiefgründige Story behandelt nicht weniger als die Frage, was den Menschen zu den kompliziertesten Wesen der Welt macht.

× Erweitern Foto: Martin Kaufhold Secret Life Of Humans Endlich zu sehen: Das bereits für die vergangene Saison fertig geprobte Stück „Secret Life of Humans“ soll in dieser Saison endlich gezeigt werden.

Auch „American Son“, ein Drama um alltäglichen Rassismus in den USA, soll in dieser Saison gespielt werden – an Aktualität hat das Thema leider nicht verloren. Politisch ist auch die schwarze Komödie „The Totalitarians“, eine Parodie auf amerikanische Wahlkampfmethoden und skrupellose Karrieresucht – allerdings humorvoll in Szene gesetzt.

The English Theatre, Gallusanlage 7, Frankfurt, der Vorverkauf ist am 1. August gestartet, www.english-theatre.de