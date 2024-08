English Theatre: Improvisation!

× Erweitern Foto: bjö English-Theatre-Chef Daniel Nicolai bleibt optimistisch

Auch wenn das Improvisieren eigentlich zum Tagesgeschäft eines Theaters gehört, erleben English-Theatre-Leiter Daniel Nicolai und sein Team gerade eine Impro-Extremsituation: Nachdem mit Unterstützung der Stadt Frankfurt nach über zwei Jahren Rechtsstreit geklärt werden konnte, dass das English Theatre in seiner angestammten Location im Basement des Galileo-Towers bleiben kann, ist diese Spielstätte wegen Renovierungsarbeiten des Hochhauses an der Gallusanlage 7 bis voraussichtlich Mitte / Ende 2025 nicht zugänglich.

Eine Interims-Spielstätte fand das English Theatre in den ehemaligen Räumen des Fritz-Remond-Theaters im Zoo-Gesellschaftshaus, das allerdings parallel unter der Regie des Mousonturm bereits mit Jugendtheaterprojekten bespielt wird. Auch wenn Nicolai betont, dass man sich – abgesehen von einigen technischen Details – im Zoo-Gesellschaftshaus sehr wohl fühle, kann er dort kein gewohntes English-Theatre-Programm fahren – Nicolai muss sich momentan von Produktion zu Produktion hangeln.

Zum Glück ist Daniel Nicolai ein optimistischer Mensch. Und ein kämpferischer wie einfallsreicher dazu. „Wir haben große Solidarität für unsere Lage erfahren“, erklärt er bei der Pressekonferenz zur neuen Spielzeit 24/25, die der Theaterleiter momentan nur als halbe Spielzeit vorstellen kann – denn wo das English Theatre ab Frühjahr 2025 unterkommt, steht derzeit noch in den Sternen.

Foto: The English Theatre

Im September ist das English Theatre erstmal zu Gast in der Volksbühne im Großen Hirschgraben und spielt dort den Thriller „The Wasp“ von Morgan Lloyd Malcolm unter der Regie von Psyche Stott („zuletzt: „Two Popes“ für das English Theatre): Die zwei Schulfreundinnen Heather und Carla treffen sich nach langer Zeit wieder. Die erfolgreiche Heather bietet der weniger erfolgreichen Carla eine beträchtliche Summe Geld an, verbunden mit einem Angebot für ein perfektes Verbrechen …

Danach geht’s Mitte Dezember wieder im Zoo-Gesellschaftshaus weiter mit der vom English Theatre gewohnten Musical-Produktion. Diesmal steht die Comedy-Show „Nunsense“ auf dem Programm, die für das English Theatre eine komplette Neuinszenierung erfährt. Parallel dazu soll auch die Renovierung der Theaterräume im Galileo-Hochhaus starten – was dringend nötig sei, wie Nicolai betont: „Das technische Equipment stammt aus dem Jahr 1999, um nur ein Beispiel zu nennen. Und wir müssen jetzt die Zeit nutzen, um bei der Widereröffnung alles auf 2025-Standards zu haben“. Dazu wird die Spendenkampagne „The ETF Will Shine“ ins Leben gerufen.

Mehr Infos über http://english-theatre.de