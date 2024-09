English Theatre: The Wasp

× Erweitern Illustration: The English Theatre Frankfurt „TheWasp-Plakat“

Mit einem Psychothriller startet das English Theatre in seine Herbstspielzeit. Die Geschichte von „The Wasp“ erinnert entfernt an Patricia Highsmiths „Der Fremde im Zug“: Nach langer Zeit treffen sich die Schulfreundinnen Carla und Heather in einem Café; es hat sich viel verändert seit damals: Während Carla ein eher bescheidenes Leben führt, ist Heather eine erfolgreiche Geschäftsfrau geworden und lebt mit ihrem Ehemann in einem schmucken Haus. Doch das perfekte Leben scheint nur Fassade, denn Heather macht Carla ein unerwartetes Angebot, bei dem Carla eine beträchtliche Summe Geld bekommt – im Gegenzug soll sie Heathers Ehemann ermorden. Die tödliche Spirale beginnt sich zu drehen und alle mit in die Tiefe zu reißen …

× Erweitern Foto: bjö „TheWasp-DanielNicolai“ Daniel Nicolai, Direktor des English Theatre

Morgan Lloyd Malcoms Theaterstück aus dem Jahr 2015 wurde dieses Jahr von ihr selbst fürs Kino verfilmt. Für die Theaterfassung im English Theatre übernimmt Psyche Stott die Regie, die hier bereits den Thriller „Girl On A Train“ und zuletzt die Komödie „Sylvia“ inszeniert hat. Premiere feiert das English Theatre mit „The Wasp“ in der Volksbühne im Großen Hirschgraben. Da der Galileo Tower, in dessen Basement sich die eigentliche Spielstätte des English Theatre befinden sollte, momentan renoviert wird, müssen Theater-Direktor Daniel Nicolai und sein Team erfinderisch werden und auf andere Spielstätten ausweichen (gab berichtete). Daher wird „The Wasp“ auch nur zwei Wochen zu sehen sein. Nichtsdestotrotz kann man sich wie immer auf einen besonderes Theatererlebnis freuen.

6. – 22.9., English Theatre in der Volksbühne im Großen Hirschgraben, Großer Hirschgraben 19, Frankfurt, Spieltage: Di bis So, www.english-theatre.de