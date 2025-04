English Theatre: Untitled Love Story

× Erweitern Foto: The English Theatre

Mit der Premiere von „Untitled Love Story“ des neuen Thrillers der britischen Theater- und TV-Autorin Lucy Kirkwood lädt das English Theatre ab Ende April für vier Wochen in die Räume der Volksbühne.

Damit feiert das English Theatre seine wahrscheinlich letzte Premiere in Interims-Spielstätten, denn falls die Renovierungsarbeiten im Galileo-Hochhaus rechtzeitig abgeschlossen werden, kann das English Theater ab November zurück in sein altes Zuhause. Als Opener ist im Herbst dann die Wiederaufnahme der Musical Comedy „Something Rotten“ geplant; das Stück feierte Ende November 2023 Premiere am English Theatre, musste dann aber Mitte Januar wegen der Renovierungsarbeiten am Haus vorzeitig abgesetzt werden. Seitdem ist das English Theatre auf Ausweichspielstätten in Frankfurt angewiesen.

„Untitled Love Story“ handelt von der Beziehung zweier Menschen, in der nichts so ist, wie es scheint, und niemand so ist wie er oder sie sich gibt, verheißt doppelten Thriller-Spaß: Die Story verspricht unerwartete Wendungen, aber auch „kontroverse Inhalte“: „Bitte beachten Sie, dass das Stück Wahrheiten enthält, die für viele Menschen schwer zu akzeptieren sind“, heißt es in der Ankündigung des Theaters.

Lucy Kirkwoods Wunsch ist es außerdem, dass im Vorfeld keine weiteren Details über den Inhalt des Stücks bekannt gegeben werden sollen. „Und wir halten uns an die Vorgaben“, erklärt Andrea Leonhardt, Pressesprecherin des English Theatre.

Mit „The Children“, einer düsteren Endzeit-Dystopie, war vor einigen Jahren bereits ein spannendes Stück von Kirkwood im English Theatre zu sehen. Genau wie jetzt bei „Untitled Love Story“ war Psyche Stott für die Regie verantwortlich. Mit ihr haben wir über „Untitled Love Story“ gesprochen. *bjö

Psyche, was kannst du über das Stück sagen, ohne zu spoilern?

Lucy beschreibt „Untitled Love Story“ als ihre Version eines echten Klassikers. Ein charmanter Macbeth. Ich darf in der Tat nicht zu viel verraten, aber Lucy nimmt Bezug auf ein Zitat von Albert Einstein: „Die Welt, wie wir sie geschaffen haben, ist ein Prozess unseres Denkens. Wir können sie nicht ändern, ohne unser Denken zu ändern“. Das Stück wird euch zum Lächeln bringen und euch vieles hinterfragen lassen. Und ihr werdet vermutlich noch lange darüber sprechen.

Sound- und Video-Design spielen wieder eine große Rolle – kannst du uns etwas über das Bühnen-Setting verraten?

Lucy sagt immer, dass sie gerne fürs Theater schreibt, weil es ein metaphorischer Raum ist. Man braucht keine 10.000 Statisten, um eine Armee auf die Bühne zu stellen. Die Dinge können mehr als ihre Realität sein. Unser Bühnenbild stammt von Lizzie Leach, das Videodesign von Libby Ward und das Sounddesign von Max Pappenheim – und sie werden alles auf die Spitze treiben. Macht euch sich darauf gefasst, dass das alles eure Fantasie anregen wird!

× Erweitern Foto: Psyche Stott Psyche Stott führt Regie

Für das English Theatre hast du von Lucy Kirkwood bereits „The Children“ inszeniert. Was ist für dich das Besondere an ihren Stücken?

Sie ermöglicht es uns, die Welt, in der wir leben, und die Rolle, die wir in ihr spielen, mit neuen Augen zu sehen. Ihre Texte erschaffen neue Möglichkeiten. Ihr Schreiben ist eine kreative Herausforderung, besser zu werden in dem was wir tun und wie wir es tun. Und ihren Worten wohnt eine gewisse Musikalität inne, wie eine großartige Partitur.

Was unterscheidet die Arbeit für ein deutsches Theater im Vergleich zu deiner Arbeit in Großbritannien?

Das Publikum! Ich liebe das Publikum des English Theatre! Sie sind sehr konzentriert, auch, weil sie in einer anderen, zweiten Sprache zuhören. Und das Publikum hier ist sehr leidenschaftlich und mutig – mutig, Neues auszuprobieren. Viele der vom English Theatre Frankfurt produzierten Stücke sind in Deutschland noch nicht zu sehen gewesen, und hier ist man offen für diese neuen Dinge! „Untitled Love Story“ kann aus Gründen, die ich hier nicht nennen kann, momentan in Großbritannien nicht aufgeführt werden. Also bin ich stolz und begeistert, dass das Publikum des English Theatre in Deutschland das erste sein wird, das sich mit dieser Geschichte auseinandersetzen kann!

26.4. – 30.5., Volksbühne, Großer Hirschgraben 19, Frankfurt, Spieltage: Di – Sa 19:30 Uhr, So 18 Uhr, Tickets über www.english-theatre.de