Entdeckungsreisen für Körper, Geist und Seele

Foto: Thirawatana Phaisairatana, i-stock

Urlaub bedeutet in der Regel Entspannung. Wer das besonders intensivieren möchte, kann Körper, Geist und Seele als Reiseziel wählen – zum Beispiel mit einem ayurvedischen Urlaub.

Das Frankfurter Reisebüro PlanReisen ist Experte auf dem Gebiet und steht auch in Deutschland in Kontakt mit vielen neuen Anbietern. Im Interview erklärt PlanReisen-Chef Manabesh Chatterjee, auf was man achten sollte.

Für wen ist Ayurveda interessant?

Eine Ayurvedakur ist für alle interessant, deren Leben durch zum Beispiel Stress, falsche Ernährung, häufiges Unwohlsein oder Krankheiten geprägt ist und die eine Veränderung anstreben. Ein Ayurvedaarzt erstellt nach einer Eingangsuntersuchung einen detaillierten Behandlungsplan, um das körperliche und seelische Gleichgewicht wiederherzustellen oder zu stärken. Dazu ist es nötig, den Körper erst einmal zu „entgiften“. Hier kommt eine Panchakarma Kur zum Einsatz. Insbesondere Ölbehandlungen und Massagen werden durchgeführt; sie entziehen dem Körper Giftstoffe und sorgen für Regenerierung. Der richtigen Ernährung kommt eine Schlüsselfunktion bei der Stärkung des Immunsystems zu.

Wie lange sollte die Behandlung dauern?

Idealerweise sollte eine Panchakarma Kur drei Wochen lang gehen, mindestens jedoch 14 Tage, um die gestellten Ziele zu erreichen. Es gibt jedoch auch Schnupperkuren, die als Einstieg und zum Kennenlernen dienen oder bei schon erfolgter Behandlung als „Auffrischung“ nutzen.

So bietet zum Beispiel das Ayubowan Ayurvedazentrum in Bad Berleburg neben dem Vollprogramm eine einwöchige „Kennenlern-Kur“ an. Teil dessen sind Morgenwalk im Waldskulpturenweg, Meditation, Lymphe bearbeiten, mentale und körperliche Problemlösung mit Yogasequenzen, Tiefenentspannung sowie geführte Meditation. Ayurveda-Interessierte, die bei PlanReisen diese Kennenlern-Kur oder Panchakarma buchen, nehmen außerdem an einem ayurvedischen Kochkurs teil und erhalten ein Ayurvedakochbuch mit nützlichen Rezepten für den Alltag.

PlanReisen, Sandweg 62, Frankfurt, weitere Angebote und Infos zum Thema Ayurveda im Reisebüro und unter www.planreisen.de