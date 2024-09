× Erweitern Foto: Queer Space e.V. „QueerSpcaeHD-1“ Geschafft: Das Team von Queer Space e.V. hat das ehemalige Karlstorkino in Eigenregie renoviert.

Am 14. September ist es so weit: nach langer Vorbereitungszeit kann der Queer Space Heidelberg endlich eröffnen – in den vom Verein frisch renovierten Räumen des ehemaligen Karlstorkinos im Karlstorbahnhof. Im Interview gibt’s alle Details!

Herzlichen Glückwunsch zur Eröffnung des Queer Space Heidelberg! Wie geplant konntet ihr im April mit der Renovierung der Kinoräume des ehemaligen Kulturzentrums Karlstorbahnhof beginnen; was hat sich seitdem verändert?

Wir haben viel geschafft! Das ging natürlich nur, weil so viele Freiwillige mit angepackt haben, um die neuen Räume in nur wenigen Monaten in einen richtigen Queer Space zu verwandeln. Zusammen wurde umfassend renoviert: Die Wände und Decken wurden neu gestrichen und künstlerisch gestaltet, wir haben die Fensterrahmen neu lackiert, Holzplatten für die Wände grundiert und angeschraubt, es wurden neue Wasserhähne angeschlossen und eine erste technische Infrastruktur aufgebaut. Dazu kommen viele kleine und größere Verschönerungen und natürlich auch Putzaktionen. Den neuen Queer Space könnt ihr bei unserer Eröffnung gerne selbst in Augenschein nehmen.

Was wird der neue Raum für die Community bieten?

Der Queer Space Heidelberg ist ein Safer Space für die Community und kann gemeinschaftlich von allen Interessierten genutzt werden. Er steht zur Verfügung für selbstbestimmt organisierte Veranstaltungen, deren Zielgruppen primär die queere Community ist. Die Gruppen und Individuen organisieren sich selbstständig in Absprache mit den Aktiven aus dem monatlichen Queer Space Meetup. Es wird also vielfältige Angebote geben und es sind alle herzlich eingeladen, ihre eigenen Projektideen umzusetzen. Der Raum bietet Platz für verschiedene Arten von Veranstaltungen: Lesungen, Drag Shows, Community-Abende, Gruppentreffen, Diskussionsrunden und vieles mehr.

Wird es auch eine Art offenes Café außerhalb der Veranstaltungen geben?

Im Queer Space soll es an drei Tagen die Woche – voraussichtlich Samstag, Sonntag und Montag – ein offenes Café geben. Die genauen Planungen und auch die Raumvergabe werden bei unseren monatlichen Meetups besprochen und festgelegt. Hier sind alle aus der queeren Community immer recht herzlich eingeladen sich einzubringen.

× Erweitern Foto: Queer Space e.V. „QueerSpcaeHD-2“

Hat sich die Dauer des Aufenthalts des Queer Space im ehemaligen Karlstorkino inzwischen konkretisiert? Im Herbst hieß es, dass die Feuerwehr eventuell das Gebäude in zwei bis drei Jahren übernehmen wolle.

Aktuell bleibt es erst einmal bei einer Zwischennutzung des Gebäudes. Wir wissen aber inzwischen, dass die Räume für die Feuerwehr nicht geeignet sind. Also es gibt aktuell keine anderen Pläne für das Gebäude.

Wie steht es um die Finanzierung des Queer Space Heidelberg? Wieviel Ehrenamt steckt drin?

Das Team des Queer Space besteht aus dem ehrenamtlichen Vorstand, der zusammen mit allen Interessierten der Community in monatlichen Meetups Entscheidungen zur Organisation, Finanzierung und Nutzung des Queer Space fällt und schriftlich festhält. Dazu kommen Honorarkräfte, die sich um Aufgaben im Fundraising und in der Administration kümmern, die ehrenamtlich nicht zu stemmen sind. Aktuell finanziert der Queer Space sich hauptsächlich durch städtische Fördergelder und Spenden sowie in der Zukunft aus Einnahmen aus Vermietungen und Café. Wer uns unterstützen möchte und zum Erhalt und Ausbau des Queer Space beitragen möchte, kann das gerne über unser Spendenkonto tun. Infos dazu gibt’s auf unserer Homepage.

Könnt ihr schon Details zum Eröffnungsabend am 14. September verraten?

Es warten vielfältige queere Acts aus der Region auf euch. Unter anderem wird der FLINTA*-Chor Heidelberg auftreten und ihr könnt euch auf eine Performance des Heidelberger Drag-Kollektivs HeidelDrag freuen. Damit möglichst viele teilnehmen können, wird es eine Gebärdensprachverdolmetschung und eine Hör-Induktionsanlage geben. Alle Interessierten sind recht herzlich eingeladen dabei zu sein.

14.9., Eröffnung Queer Space, Karlstorbahnhof 1, Heidelberg, 18 Uhr, alle Infos über www.queeres-netzwerk-hd.de, www.instagram.com/queer_space_heidelberg/