Erotisches Kino zum Valentinstag

Foto: Hand In Hand Adam & Yves

Das Filmkollektiv Frankfurt, der seit 2013 agierende ehrenamtliche Verein für gewagt kuratierte Filmprogramme mit unterrepräsentierten Filmen, zeigt jedes Jahr rund um den Valentinstag eine erotische Filmreihe. In diesem Jahr wird der legendäre US-Hardcore-Gayfilm „Adam & Yves“ aus dem Jahr 1974 in einer seltenen 16mm-Kopie gezeigt.

Der Film von Regisseur Peter de Rome wurde nicht nur wegen der Sexszenen berühmt, sondern auch wegen der Verwendung von heimlich gedrehtem und unautorisiert verwendetem Filmmaterial, das die Hollywood-Diva Greta Garbo zeigt. Zusätzlich wird die Publikation „Good Hot Stuff: The Life and Times of Gay Film Pioneer Jack Deveau“ von Marco Siedelmann vorgestellt.

13.2., Studierendenhaus Campus Bockenheim, Mertonstr. 26, Frankfurt, 21 Uhr, www.filmkollektiv-frankfurt.de