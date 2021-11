Es will mer net in de Kopp enei ...

× Erweitern Foto: Bäppis Events

… wie kann nur e Mensch net von Frankfort sei! Argumente für diese These findet nicht nur Mundart-Dichter Friedrich Stoltze in seinem Poem, auch Bäppi leistet in seiner neuen Show gewohnt unterhaltsame Aufklärungsarbeit in Form von Geschichten, Songs und viel Lokalkolorit über Frankfurt und „das Hessische an sich“.

Die urige Sause wird stilecht im Apfelweinlokal „Zum Rad“ in Seckbach präsentiert, wo man sich vor der Show mit hauseigen gekeltertem Ebbelwoi und regionaler Küche auf das Thema einstimmen kann.

20.11., Zum Rad, Leonhardsgasse 2, Frankfurt, 19:30 Uhr, www.baeppis-events.de