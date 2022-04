ESC-Preview 2022

× Erweitern Foto: eurovisiion.tv / SVT Mahmood & Blanco singen „Brividi” für Italien

Der Eurovision Club Germany lädt auch in diesem Jahr zur traditionellen Vorschau der diesjährigen Eurovision-Songs. Per Zoom können ESC-Fans von überall teilnehmen und obendrein den nationalen Fanclub-Sieger der diesjährigen 40 Songbeiträge küren – wegen der nach wie vor grassierenden Coronapandemie konnte kein geeigneter Raum für ein Live-Treffen gefunden werden. Mit der Zoom-Variante können dafür nun ESC-Fans aus ganz Deutschland an der Preview teilnehmen.

Foto: ECG ESC-Experte und Leiter der Regionalgruppe Frankfurt des Eurovision Club Germany e.V. Bernd Ochs

Fachsimpeln gehört zum Handwerk eines ESC-Fans. Eurovision-Experte Bernd Ochs, Leiter der Regionalgruppe Frankfurt des Eurovision Club Germany e.V. und Moderator der Fan-Preview, hat bereits Meinungen und Tendenzen gesammelt: Zur Power-Ballade „Rockstars“ des 24-jährigen Malik Harris, der für Deutschland antritt, gibt es klare Auffassungen:

„Malik Harris muss noch zeigen, dass er auch auf der Bühne gut brilliert“ erklärt Ochs. „Auf den ARD Radiostationen läuft das Lied bereits sehr oft. Wenn es vor Ort gut inszeniert wird, kann ich mir auch eine Platzierung in der ersten Hälfte vorstellen; aber Top 5 schließe ich definitiv aus“.

Mehr Chancen werden da zum Beispiel Schweden eingeräumt: „Die Schweden haben wieder alles richtig gemacht und werden mit Cornelia Jakobs ganz sicher unter den Top 5 landen“, so Bernd Ochs. Chancen werden außerdem der Ukraine und dem diesjährigen Gastgeberland Italien eingeräumt: „Italien hat aus meiner Sicht das schönste Lied“, so Ochs. „‘Brivid‘ von Mahmood & Blanco ist eine moderne Ballade, in der die komplizierte Liebesbeziehung zweier Personen beschrieben wird. Ein schwuler Bezug ist nicht von der Hand zu weisen“.

× Erweitern Foto: eurovisiion.tv / SVT Singt für Schweden: Cornelia Jakobs mit „Hold me closer“.

Das alles und noch viel mehr kann man bei der kurzweiligen Fan-Preview live per Stream miterleben: Gezeigt werden alle 40 Songs als Videoclips, im Anschluss wird der Fanclub-Sieger ermittelt.

Der „echte“ Eurovision Song Contest findet am 10. Mai (1. Halbfinale), 11. Mai (2. Halbfinale) und 14. Mai (Finale) statt und wird im TV live aus dem PalaOlimpico in Turin übertragen.

29.4., ESC-Preview des Eurovision Club Germany, via Zoom, 20 Uhr, um Anmeldung über previews@esgermany.de wird gebeten.