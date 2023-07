Eve im Nordend: Sitzen, sonnen, anbeißen!

× Erweitern Foto: pez

In die Räume des ehemaligen Schopenhauer ist jetzt die Café-Bar Eve eingezogen und hat dabei nicht nur Terrasse und Innenraum modernisiert, sondern auch das Konzept. Innen eingerichtet mit plüschigen Sesselchen, die zwischen Lounge und Cocktailbar-Mobiliar einen angenehm großzügigen Plauderabstand vorgeben, an kleinen Tischen oder entlang der Wand auf Bänken, finden hier alle ihren Platz, so wie es das neue Konzept will.

Eve versteht sich als Kontaktort, Oase, Snack-Bar, Cocktaillounge, W-LAN Place, Kaffee und Kuchen Theke, Take-away Spot und provided damit so ziemlich alles, was man gut gebrauchen kann. Die Nähe zur Berger Straße macht gerade jetzt die Außenterrasse zum attraktiven Ruhepol, wo man sich bestens niederlassen kann. Wenn es dann dort derart gemütlich wird, dass man für längere Zeit die luftige und freundliche Stimmung zwischen Nachbarschaft und Flaniermeile genießen möchte und dabei Hunger bekommt, kann man im Eve mal eine sogenannte Stulle beispielsweise mit Avocado/Ei oder Pastirma probieren (10,90 Euro), die wahlweise mit einer Suppe oder einem Beilagensalat kommt. Hinter dem bescheidenen Namen Stulle verbirgt sich dann ein gewaltiges belegtes Brot aus knusprig frischem Teig, das tief verborgen unter einer Schicht mit verschiedenen Salaten, Dressings, Saucen, Belägen und Aufstrichen mehr an Geschmack entfaltet, als man sich bisher vorstellen könnte. So macht ein belegtes Brot Spaß, nein – es macht glücklich!

Eve, Café & Bar, Schopenhauerstr. 7, Frankfurt, Tel 01782472624, So bis Mi 9 – 24, Do 9 – 1, Fr und Sa 9 – 2 Uhr, cafe-frankfurt.com/