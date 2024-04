Everything Is Music – Das Angklung

× Erweitern Foto: Wolfgang Günzel „Klangwelten-Angklung-Ausstellunsansicht“

Mit der Ausstellung „Klangquellen. Everything Is Music“ lädt das Weltkulturen Museum zu einer akustischen Reise rund um den Globus, mit Klängen, Tönen und Geräuschen – und manchmal auch Musik. Jeder Ort, jede Kultur und sogar jede Zeit ist mit einem ganz bestimmten, eigenen Sound verbunden. Der muss nicht immer von klassischen Instrumenten kommen, sondern kann zum Beispiel auch von Werkzeugen stammen, deren Klänge bei ihrer Benutzung eine Region akustisch prägen und sie mitunter unverwechselbar machen. Auch Instrumente im klassischen Sinne sind zu sehen: Zum Beispiel das beeindruckende Angklung, ein aus Bambusrohren gefertigtes Schüttelidiophon, das in größeren Gruppen auf der Insel Java gespielt wird. Die rund 40 einzelnen Bambusrohre werden dafür sanft geschüttelt und erzeugen so jeweils einen Ton. Jedes Mitglied der Gruppe spielt einen oder mehrere Töne. Die Angklung-Sets sind nach dem Vorbild der westlich-europäischen Musik gestimmt und die Stücke werden mit Zahlen notiert. Anyra Zulinart, Leiterin der Angklung-Gruppe des Generalkonsulates der Republik Indonesien in Frankfurt, bietet im Rahmen der Ausstellung mehrere Workshops, bei denen das Angklung von Besucher*innen gespielt werden kann – um Anmeldung wird gebeten.

28.4., Angklung-Workshop im Weltkulturen Museum, Schaumainkai 29 – 37, Frankfurt, 15 – 17 Uhr, Anmeldungen erbeten unter weltkulturenmuseum.de