Susan Schuppli, Arctic Archipelago, 2021, Olgastretet(Still)

Die neue Ausstellung im Museum Sinclair Haus widmet sich einem bedrohten Naturphänomen: dem ewigen Eis. Willkommen in der Kälte!

Das ewige Eis – in Zeiten von Klimaerwärmung scheint diese Bezeichnung nicht mehr korrekt zu sein, denn Gletscher, Eisberge und weitläufige Schneelandschaften verschwinden angesichts der allgemein steigenden Temperaturen auf der Erde. Das wird aber nur ein Aspekt der neuen Ausstellung „Ewiges Eis“ im Museum Sinclair Haus sein. Denn die 17 Künstler*innen und -teams setzen sich auch mit der Schönheit von Eislandschaften auseinander, zeigen kalbende Gletscher, schauen mit mikroskopischem Blick auf filigrane Strukturen von Eiskristallen und reisen 20.000 Jahre zurück in das Taunusgebirge während der letzten Eiszeit. Auch die Frage, wie man in eisigen Welten als Mensch überlebt und welche Kulturen sich dort entwickelt haben, sind Teil der Schau. Tief berührende Einblicke in die Natur und das Verhältnis und Mensch und Natur.

Foto: Brian Adams Foto: Tiina Itkonen Foto: Doug & Mike Starn, VG Bild-Kunst, Bonn 2022

25.9., Vernissage „Ewiges Eis“, Museum Sinclair Haus, Löwengasse 15, Bad Homburg, 11 Uhr, die Ausstellung läuft bis 12. Februar 2023, www.museum-sinclair-haus.de