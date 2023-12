Expeditionen am Museumsufer

× Erweitern Foto: Stadt Frankfurt am Main MuCards

Ein Jahr lang kostenlosen Eintritt in die Museen-Welt Frankfurts und im Rhein-Main Gebiet inklusive der Nacht der Museen und dem Museumsuferfest – das bietet nur die MuseumsuferCard! Das jüngste Mitglied der MuseumsuferCard-Familie ist das MOMEM, das Museum Of Modern Electronic Music an der Frankfurter Hauptwache, das sich nicht nur der Geschichte von Techno und House widmet, sondern auch Bezug zu aktuellen Strömungen der elektronischen Musik nimmt. Mit diesem weltweit einzigartigen Museum gehören nun insgesamt 39 Museen und Ausstellungshäuser zur MuseumsuferCard. Und die bieten auch in 2024 wieder eine Vielzahl spannender Schauen. Bleiben wir beim Thema Musik: Die SCHIRN KUNSTHALLE lädt ab Ende Februar zur großen, interdisziplinären Ausstellung „The Culture. Hip-Hop und zeitgenössische Kunst im 21. Jahrhundert“, die den Einfluss der Hip-Hop-Kultur auf aktuelle Kunst aufzeigt und dabei auch Themen wie Feminismus und Empowerment aufgreift. Das Offenbacher KLINGSPOR MUSEUM feiert nach erfolgreicher Renovierung im Januar seine Wiederöffnung und zeigt die Sonderschau „Same Bold Stories“ zu weiblicher und queerer Schriftgestaltung. Im Mai startet die große Fotografie-Triennale RAY, an der mehr als 11 Institutionen und Ausstellungsorte in Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet teilnehmen. Kollaborationen gibt es auch anderswo – zum Beispiel für die Ausstellung „Wälder. Von der Romantik in die Zukunft“, für die das DEUTSCHE ROMANTIK-MUSEUM und das SENCKENBERG NATURMUSEUM in Frankfurt zusammen mit dem MUSEUM SINCLAIR HAUS in Bad Homburg ab Mitte März gemeinsame Sache machen. Weitere Highlights: Die Ausstellung „Apropos Sex“ über die veränderte Wahrnehmung der schönsten Nebensache der Welt im Frankfurter MUSEUM FÜR KOMMUNIKATION, „Frauen. Künstlerinnen zwischen Frankfurt und Paris“ im STÄDEL, oder die Schau der Künstlerin, DJ, Produzentin, Performerin und Ponto-Preisträgerin 2024 Christelle Oyiri im MMK ZOLLAMT.

Die MuseumsuferCard ist für 89 Euro (erm. 45 Euro, FamilienCard 150 Euro) in den teilnehmenden Museen und über www.museumsufercard.de erhältlich.