F-Zone: Da sollte eigentlich was gehen!

Der Fetisch- und Leder-Club Dreiländereck FLCD ist die Anlaufstelle für die Fetisch-Community im Südwesten – genauer für das Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz. Beheimatet in Freiburg wollten die Gründungsmitglieder einen Ort etablieren, wo sich echte Männer im echten Leben treffen können.

2020 startete der Verein daher erstmals mit einem Fetisch-Stammtisch in der Rosa Hilfe Freiburg. Mit Erfolg: Der Stammtisch für die länderübergreifende Community wurde so gut angenommen, so dass schnell klar wurde: Hier muss eine alternative Location her, die mehr Möglichkeiten der Begegnung bietet.