Fasching im Schwejk

Foto: Miss Mary Fasching Schwejk

Los geht’s zu Altweiberfasching am 24. Februar mit einem traditionellen Krawatten-Schreddern. Die Party im Schwejk tobt dann erst mal bis Samstag – natürlich sind alle im Fummel, Heels und polierten Krönchen.

Da der Frankfurter Faschingsumzug am Sonntag entfällt, bleibt der Schwejk am Sonntag für eine kurze Verschnaufpause geschlossen, bevor es dann am Montag und Dienstag nochmal rund geht! Freuen kann man sich außerdem auf Lindas opulente Deko! Helau!

24. – 26.2., 28. und 29.2., Schwejk, Schäfergasse 20, Frankfurt, www.schwejk-frankfurt.com