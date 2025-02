Helau und Alaaf!

× Erweitern Foto: Wango

Die tollen Tage werden auch in der Szene gefeiert – hier kommt der ultimative Partyguide für das lange Fastnachts-Wochenende!

Tolle Tage im Schwejk

Auch wenn Linda sich Anfang des Jahres aus dem Schwejk zurückgezogen hat, um sich nun voll der Amsterdam Sauna zu widmen, tobt der Fastnachts-Spaß in Frankfurts lustiger Kneipe an allen Festtagen, von Altweiber-Fasching am Donnerstag bis zum „Endspurt“ am Fastnachts-Dienstag. Höhepunkte sind natürlich die Mega-Sausen am Freitag und Samstag. Am Sonntag kann man wie immer nach dem Frankfurter Fastnachtsumzug schon am Spätnachmittag im Schwejk weiterfeiern. Zum Ausgleich bleibt der Schwejk an Aschermittwoch und dem Donnerstag „danach“ geschlossen.

27.2. – 4.3., Zum Schwejk, Schäfergasse 20, Frankfurt, www.instagram.com/schwejk_frankfurt/

Närrisch im Lucky‘s

Tina und das Lucky’s Team feiern traditionell am Fastnachts-Freitag ihre große närrische Party. Alle sind gemäß dem jährlich wechselnden Fastnachts-Motto verkleidet und vor, an, hinter und über der Theke geht’s hoch her. In diesem Jahr setzt das Team auf Spontanität und verkündet das Saison-Motto kurzfristig. Hier ein Foto aus vergangener Zeit zur Inspiration – checkt die Social-Media-Seiten für Updates!

28.2., Lucky’s, Große Friedberger Str. 26, Frankfurt, 20 Uhr, www.facebook.com/luckysFFM

Bar jeder Sicht: Do waggelt de Dom!

Als Mainzer Bar darf die Bar jeder Sicht im Meenzer Fassenachtsgetümmel nicht fehlen! Am Fastnachts-Freitag wird als Auftakt zum langen Faschings-Wochenende die Fernsehsitzung „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ als Livestream in die Bar übertragen. Richtig „live“ geht’s dann am Rosenmontag zur Sache: ab 11:11 Uhr ist Bar geöffnet, zum närrischen Treiben ohne Limit. DJ Tamara legt auf – und das Team verspricht: Do waggelt de Dom!

28.2. und 3.3., Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, www.barjedersicht.de

Fasching feiern im Switch

Das Switchboard lädt zu mehreren Events am großen Wochenende. Los geht’s am Samstag mit der Beat-Club-Disco mit Beat, Bowle und Musik von DJ SilberPrinz, der 80er-Hits und natürlich Faschings-Klassiker spielt. Wer möchte, kann im 80ties-Style verkleidet kommen, aber im Grunde genommen geht beim Beat Club alles – auch ohne Kostümierung (ist aber lustiger mit).

Tags drauf lädt die sonntägliche CreamTime zum Faschingskreppel-Special.

Weiteres Highlight ist die „Rosa Montag“-Party, in diesem Jahr unter dem Motto „Rosa Stolz“. Der „Dresscode“ lautet „Rosa Akzente und Glitzer“. Gerne kann man sich groß in Schale werfen, denn es gibt eine Kostümprämierung. Ein Überraschungs-Act sorgt zusätzlich für närrische Laune, drum herum kümmert sich das DJ-Team WiledaMob und Turner für einen „schlageraffinen Sound“.

Große Tradition hat im Switchboard auch das Kater-Dinner am Aschermittwoch; denn wenn alles vorbei ist, hilft gegen den Katzenjammer nur noch Hering – das große Heringsessen, zubereitet nach „klassischer Hausfrauenart“. Der Eintritt ist frei, bei den Partys gilt 12 Euro Mindestverzehr.

1. – 3.3. und 5.3., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, www.facebook.com/switchboard.frankfurt

Badhaus.Bar und -Club: De Zoch kütt!

Die Wiesbadener Badhaus.Bar ist zusammen mit dem BadHaus.1520-Club am Fastnachtssonntag die richtige Adresse, um stilvoll während und vor allem nach dem großen Fastnachts-Umzug in der Innenstadt zu feiern. Das Badahaus liegt am Umzugs-Wegensrand und ab 14 Uhr spielt in der Bar wie auf der gesamten Häfnergasse Karnevals- und Popmusik; in der Bar von Stimmungs-DJ XI2C. Ab 15 Uhr öffnet dann der Club mit gediegenen House-Sounds und Pop-Hits von Resident DJ Phostoni.

2.3., Badhaus.Bar und BadHaus.1520-Club, Häfnergasse 3, Wiesbaden, ab 14 Uhr (Club ab 15 Uhr), www.instagram.com/badhaus.bar