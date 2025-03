× Erweitern Foto: Christoph Seubert

Was einst als Straßenmusik und mit Wohnzimmerkonzerten begann, hat sich inzwischen mächtig weiterentwickelt: Die Liedermacherin FEE spielt heute auf großen Konzertbühnen, und dort auch schon mal mit dem hr-Symphonieorchester. Ihre Stücke sind eine Melange aus Neoklassik und Songwriter-Pop, live begleitet an der Gitarre und am Klavier. Um das Poetische in FEEs Musik noch intensiver werden zu lassen, gibt’s zu jedem Song ein passendes Kunstwerk der Malerin Paula Klee zu sehen.

22.3., Romanfabrik, Hanauer Landstr. 186, Frankfurt, 20 Uhr, www.romanfabrik.de