Feier für Furrys, Petplay, Puppys und People

MARGAYS, der queere Verein Mittelhessens mit Sitz in Marburg, lädt zu seiner ersten LGBT*IQA+ Party, die sich explizit an queere Furrys und Puppys richtet – natürlich sind grundsätzlich alle Queers mit oder ohne Kink zur Party eingeladen: „Du kannst so sein, wie du dich wohl fühlst. Du kannst dich kleiden und verhalten, wie du dich wohl fühlst“ heißt es dazu auf der MARGAYS-Website. Gegenseitiger Respekt ist das oberste Gebot.

Miss Anna Stood begrüßt euch an der Tür und bringt auch mit ihrer Show gute Laune, für den passenden Sound auf dem Dancefloor sorgt DJ Andrale. Puppy Fuego, der wohl glitzerndste Puppy aus Frankfurt, zeigt in seiner Show, dass sich Puppy und Drag nicht ausschließen und wie vielfältig die Community ist.

29.3., KFZ, Biegenstr. 13, Marburg, 22 Uhr, margays.de