Feier rein!

Pure und Club 78: Welcome 2023

Die beiden Frankfurter Dauer-Partys Pure und Club 78 machen jetzt mal gemeinsame Sache und laden zur fulminanten Silvesterparty in den Karlson Club.

„Nach zwei Jahren Covid-Pause können wir nun endlich wieder den Jahreswechsel mit einer fetten Party beginnen“, meint Pure-Macher Mark Hartmann – und mit der Fusion der beiden Partys gibt’s für jeden Musikgeschmack das Passende: Crossover, Charts, Hip Hop, R’n’B, Electro, House oder auch mal Schlager – all in the mix auf drei Floors!

Die DJ-Crew besteht neben Mark Hartmann aus Le Skim von der Sexy-Party in Köln, Dirk Vox vom Club 78 und Pure-Resident Jonas Hahn. Die Gäste erwartet außerdem ein Glas Welcome-Sekt (bis 23:30 Uhr) sowie bis kurz vor Mitternacht ein Flying Finger Food Buffet zur Stärkung in der langen Partynacht – denn an Silvester wird mit Open End gefeiert! Am besten Tickets im VVK sichern!

31.12., Karlson, Karlstr. 17, Frankfurt, 22 Uhr, Tickets über Eventbrite

Switch Silvesterkracher

Klein, aber fein: Das Switchboard räumt mal wieder die Tische und Stühle beiseite und lädt zur ausgelassenen Silvesterkracher-Party. An den Decks heizt DJ Ruby Tuesday ein – in seiner Plattensammlung (ja, hier wird mit Vinyl-Schallplatten gearbeitet!) finden sich Hits aus Soul, Disco, Black und 80er-Pop. Für die Gäste gibt’s zum Anstoßen um Mitternacht ein Glas Sekt.

31.12., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 21 Uhr, Infos auf Facebook

Silvester Karaoke

In Mainz kann man singend ins neue Jahr manövrieren: Die Bar jeder Sicht lädt zu einer ihrer berüchtigten Karaoke-Nächte mit Mikey und Joe und feiert so gemeinsam mit einer quirligen queeren Crowd ins neue Jahr!

31.12., Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, 21 Uhr, www.barjedersicht.de