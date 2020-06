Fein in der Sonne loungen

× Erweitern Foto: Fermob Fermob

Was gibt’s schöneres als in der warmen Frühsommer-Sonne auf dem Balkon oder im Garten entspannt zu relaxen? Noch schöner wird das mit tollen Outdoormöbeln – und da glänzt der Hersteller FERMOB mit französischem Savoir-Vivre: Die farbenfrohen Gartenmöbel gibt es in 24 Farben und die Design-Varianten reichen von der Low-Budget-Serie „Bistrot“ über gediegenen Landhaus-Stil bis zu beschwingten Serien mit Titeln wie „Sixties“, „Rimbambelle“ oder „Bellevie“, die sich vielseitig zusammenstellen lassen.

Foto: Fermob Fermob Foto: Fermob Fermob

Die Basics sind Klapptische und Stühle, die klassisch aus Metall gefertigt sind. Dazu kommen Bänke, Liegen, Beistell- und Ausziehtische oder Schaukelstühle, die je nach Designlinie mit Holz oder Textilbespannung kombiniert sind.

„Französische Lebensart, gepaart mit Kompetenz und Qualität“, findet auch Uschi Susan und ihr Team, die FERMOB seit 15 Jahren im Programm ihres Einrichtungshauses Möbel + Design in Frankfurt-Bockenheim anbieten. „Es macht uns sehr viel Spaß, mit den Produkten zu arbeiten und mit den Farben zu hantieren“.

Bei Möbel + Design kann man die Balkon- oder Gartenmöblierung zusätzlich mit schönen Outdoorkissen oder kabellosen Outdoorlampen ergänzen.

Und auch für diejenigen, die sich indoor ihr Nest bauen wollen, gibt’s bei Möbel + Design jede Menge Anregungen und Inspiration: Vom Signet Schlafsofa über ausgefallene Kleinmöbel, Wohntextilien, Lampen und viele Wohnaccessoires.

Möbel + Design, Leipziger Str. 5, Frankfurt, www.moebel-design-frankfurt.de