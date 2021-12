Festliche Gaumenfreuden

× Erweitern Foto: bjö

Im Frankfurter Fass dreht sich alles um feine Genüsse: Neben Essigen und Ölen, Senfen und Senfsorten, Marmeladen, Feinkost und Produkten aus Frankfurt sind es vor allem die Spirituosen und leckeren Liköre, die in der Weihnachtszeit gerne als Geschenk gewählt werden – zum Beispiel der winterliche Bratapfellikör mit Zimt, der mit seinem glitzernden Goldstaub auch ein optischer Genuss ist, oder der süße Bethmännchen-Eierlikör.

Tipp von Chefin Carina Jakoby: Die „Winter-Sünde“, ein Heidelbeerlikör mit Zimt und Vanille, den man auch heiß mit Sahne als Shot genießen kann: „Der ist immer eine Sünde wert“, schwärmt Carina Jakoby.

Foto: bjö

Genau wie Essige und Öle werden auch die hochprozentigen Getränke frisch aus Glas- oder Tonamphoren abgezapft und umweltfreundlich in wiederverwendbare Fläschchen abgefüllt – die gibt es auch in originellen Formen wie als gläserner Weihnachtsstern oder Tannenbaum. Neu im Frankfurter Fass ist außerdem die große Auswahl verschiedener Gin-Sorten, die in Flaschen angeboten werden.

Das alles kann man als hübsche Geschenk-Boxen mit süßem oder herzhaftem Inhalt verpacken oder sich mit dem Versandservice die ausgewählten Leckereien praktisch nach Hause schicken lassen. Tipp: Vorbeischauen ist schöner, auch weil man Neues schmecken und entdecken kann.

Frankfurter Fass, Töngesgasse 38, Frankfurt, www.frankfurter-fass.de