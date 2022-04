Fetisch-Freunde unterwegs

× Erweitern Foto: FLC

Im Mai geht der FLC, der Leder- und Fetischclub fürs Rhein-Main-Gebiet, auf Tour: Am 15. Mai führt der Clubausflug 2022 in den hessischen Luftkurort Weilburg.

Teilnehmen können alle Fetischkerle – auch Nicht-Vereinsmitglieder; eine schöne Gelegenheit, einen gemeinsamen Tag in Fetishgear zu verbringen. Wer sich vorab informieren möchte, kann dies beim offenen Clubabend des Vereins am 4. Mai im Lucky’s tun. Der Stammtisch trifft sich dort jeden ersten Mittwoch im Monat. Da wird dann unter anderem auch besprochen, wie der FLC am CSD Wiesbaden teilnehmen wird – der steht Ende Mai nämlich auch ins Haus.

www.flc-frankfurt.de