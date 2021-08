Fetisch Stuttgart

× Erweitern Foto: Markus / Fetish Pub Crawl Stuttgart Fetish Pub Crawl Stuttgart

Der Fetish Pub Crawl Stuttgart lädt regelmäßig Fetischkerle zum gemeinsamen Rundgang durch die Stuttgarter Szene; neben einem gemeinsamen Abend in einer Gruppe von Fetischkerlen ist vor allen das Ziel, die verschiedenen Fetisch-Vorlieben sichtbar zu machen. Die Teilnahme in Fetischkleidung ist daher erwünscht!

Der nächste Fetish Pub Crawl startet am 14. August in Tom’s Bar; als besonderes Special ist dort der Fetish- und Underwear-Shop Bens Wild mit einem Pop-up-Store zu Gast. Der Pop-up-Store ist vom 12. bis 14. August vor Ort und wird am Donnerstag um 19 Uhr mit einem standesgemäßen Sekt für alle Gäste eröffnet. Freitag ab 15 Uhr gibt’ das Tom’s Bar-Special „Geheimnis der Chefin“ sowie am Samstag ab 16 Uhr das Fetish-Special mit Kaffee und Kuchen.

Höhepunkt ist natürlich der Samstagabend mit dem Treff des Fetish Pub Crawls Stuttgart.

Tipp:

Foto: Jan Rotbauer, studiomerkas.de Merkassos Welt

Direkt neben Tom’s Bar befindet sich Laura’s Künstlertreff. Am 19. August lädt dort der Künstler Nikola Merkas zur Vernissage von „MERKASSO Welt“. Seine Kunst ist im wahrsten Sinne des Wortes eine „technische Spielerei“: Portraitfotos oder andere Digitalbilder können mittels eines von Nikola Merkas entwickelten Filters digital so stark verfremdet werden, das völlig neue Bildwelten entstehen, die das Original nur noch erahnen lassen. Seine Vektor-Art ist minimalistisch und modern. Und man kann sogar eigene Bilder vom Künstler bearbeiten lassen. Die Vernissage findet am 19. August um 19 Uhr in Laura’s Künstlertreff statt.

Tom’s Bar, Pfarrstr. 13, Stuttgart, www.facebook.com/Toms.Bar.Stuttgart/

12. – 14.8. Bens Wild Pop-up-Store

14.8., Start des Fetish Pub Crawls Stuttgart, 20 Uhr

Laura’s Künstlertreff, Pfarrstr. 15, Stuttgart

19.8., Vernissage MERKASSO Welt, 19 Uhr, www.studiomerkas.de