Fetish Pub Crawl Weihnachts-Tour

Beim Fetish Pub Crawl ziehen Fetisch-Freunde gemeinsam durch die Bars der Szene. Im Leder-Outfit, Rubber-Anzug oder cooler Sportswear geht es darum Sichtbarkeit zu zeigen (daher gerne in voller Montur, was aber kein Muss ist), vor allem aber geht es darum, mit Gleichgesinnten einen geselligen Abend zu verbringen, alte Bekannte wiederzutreffen und neue Kontakte zu knüpfen. Fetisch-Frischlinge können hier außerdem einen guten Einblick in die Szene bekommen. Das Dezember-Special startet auf dem Rosa Weihnachtsmarkt am Stoltze-Platz. Wenn der Markt gegen 21 Uhr schließt, zieht die Gruppe weiter durch die Szene-Bars.

9.12., Fetish Pub Crawl, Start auf dem Rosa Weihnachtsmarkt, Stoltze Platz (Weiße-Lilie-Brunnen), Frankfurt, 20 Uhr, im Anschluss Zug durchs Bermudadreieck, mehr Infos über „FetishPubCrawl_Frankfurt“ bei Facebook und Insta

www.facebook.com/groups/fetishpubcrawlfrankfurt

www.instagram.com/fetishpubcrawl_frankfurt/