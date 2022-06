Fetish Pub Crawl des FLC

× Erweitern Foto: Rainer Brückbauer

Auch das kommt wieder zurück: Am 25. Juni startet der erste Frankfurter Fetish Pub Crawl nach zweieinhalb Jahren Pandemiepause.

Beim Fetish Pub Crawl zieht eine Gruppe Fetisch-Fans im jeweiligen Outfit durch die queeren Bars und Kneipen der Stadt – das bringt zum einen Sichtbarkeit der lokalen Fetischszene, aber natürlich geht’s hier auch um einen geselligen Abend und darum, neue Kontakte zu knüpfen und alte Freunde wiederzutreffen.

Der Frankfurter Fetish Pub Crawl soll ab sofort wieder ungefähr alle zwei Monate stattfinden; für September und November sind Termine bereits in Planung. Der Crawl am 25 Juni startet um 21 Uhr im Lucky’s und wird am späteren Abend im Switchboard ausklingen.

25.6., Fetish Pub Crawl – Treff im Lucky’s, Große Friedberger Str. 26, Frankfurt, 21 Uhr, mehr Infos auf Facebook