× Erweitern Foto: farbfilm verleih LasVegas Szene aus Kolja Maliks „LasVegas“

Vom 6. bis 10. Dezember präsentiert das Baden-Württembergische Filmfestival aktuelle Produktionen aus dem Südwesten. Zwei Filme beschäftigen sich mit queeren Themen: Premiere feiert „LasVegas“, der neue Spielfilm des Regiewunders Kolja Malik: Der junge Modedesigner Tristan steht am Anfang einer erfolgversprechenden Karriere; allerdings steht dieser Lebenstraum in starker Abhängigkeit zu seiner dominanten Familie und seinem Ex-Freund und Geschäftspartner Frank. Daher ist Freiheit eigentlich das, was Tristan möchte. Da knallt der Stricher, Freigeist und Travestiekünstler Sunny in Tristans Leben und verkörpert so ziemlich alles was Tristan sich wünscht: Unabhängigkeit, Ungebundenheit, Kompromisslosigkeit und Spontanität. Tristan verliebt sich in Sunny und Sunny will Tristan heiraten – an besten sofort, und das geht in Las Vegas am schnellsten. Auf dem Hochzeits-Roadtrip Richtung USA droht das Paar den Bezug zur Realität zu verlieren. (9. Dezember, Innenstadtkinos Stuttgart, 20:30 Uhr). Kolja Malik gilt als Regie-Wunderkind: Schon mit elf Jahren schrieb er sein erstes Drehbuch, drehte ab 2008 verschiedene Experimental- und Kurzfilme, bis sein erster, ohne Budget entstandene Langfilm „Und am Ende sind alle allein“, beim Festival des Deutschen Films 2015 Premiere feierte. Bereits sein nächster 30-minüter „Storkow Kalifornia“ war 2018 der Eröffnungsfilm der Sektion Perspektive Deutsches Kino auf der Berlinale und im gleichen Jahr Teil der Kurzfilmreihe beim Filmfestival in Cannes 2018. Nach Maliks Diplom an der Filmakademie Baden-Württemberg entstand „LasVegas“ in diesem Jahr.

× Erweitern Foto: Filmschau Baden-Württemberg Straight As A Circle Szene aus Yessica Großkopfs „Straight As A Circle“

Yessica Großkopf geht in ihrer Dokumentation „Straight As A Circle“ der Frage nach, wie es um die Akzeptanz queerer Menschen in Stuttgart steht. Dazu hat die Studentin bekannte Stuttgarter Menschen der queeren Szene interviewt; unter anderem Wirtin, AIDS-Hilfe-Vorstandsmitglied und Lokalpolitikerin Laura Halding-Hoppenheit, Agenturleiter Claudius Desanti oder Alex Häfner vom Verein „Mission Trans“. Die Doku wird am 6. Dezember um 16 Uhr in der Hochschule der Medien gezeigt.

Mehr Infos zum Programm über www.filmschaubw.de