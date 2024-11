× Erweitern Foto: Philip Sichler / Zeitsprung Pictures / SWR / Port au Prince Pictures John Cranko (Sam Riley) bei Proben

Mit 120 in Baden-Württemberg gedrehten und produzierten Filmen, einer vielfältigen Themenbandbreite sowie neuen Award-Kategorien geht die Jubiläumsausgabe der Filmschau Baden-Württemberg im Dezember an den Start.

Queere Filme sind dabei natürlich auch vertreten.

Nominiert in der Kategorie „Bester Dokumentarfilm“ ist Annika Frankes „Queer Underground – Ballroom als Safe Space“, ein Portrait der Mannheimer Ballroom-Community. In den 1960ern aus der damaligen New Yorker afro- und lateinamerikanischen LSBTIQ*-Szene entstanden, formieren sich seit circa 2022 im süddeutschen Raum eigene Ballroom-Communities. Ballroom-Veranstaltungen mit ihren tough organisierten Tanz-Battles gibt es inzwischen auch in München, Stuttgart, Frankfurt und Mannheim. Doch Ballroom ist mehr als eine glamouröse Show: Auf ihrer Suche nach eigener Identität und sexueller Orientierung ist für die meisten der Jugendlichen die Community zur Ersatzfamilie geworden; außerhalb der Szene-Bubble stehen Diskriminierung und Gewalt auf der Tagesordnung.

6.12., EM 4, 14 Uhr

× Erweitern Foto: Annika Franke UndergroundBallroom “Queer Underground – Ballroom als Safe Space” von Annika Franke

Der Choreograf John Cranko hat mit dem Stuttgarter Ballett in den 1960ern Tanzgeschichte geschrieben und die Stuttgarter Tanztruppe weltberühmt gemacht. Wegen eines Zeitungsskandals um seine Homosexualität floh Cranko Anfang der 1960er von London nach Stuttgart und wurde dort Direktor des Stuttgarter Ballets; Joachim Langs Spielfilm „Cranko“ ist in gleich zwei Kategorien nominiert; als Bester Spielfilm und in der neuen Kategorie „Beste Visuelle Effekte“.

7.12., Cinema, 12 Uhr

Ebenfalls nominiert in der Kategorie Bester Spielfilm ist Steve Bachs Debüt „No Dogs allowed“, der ein Tabuthema berührt: Der 15-jährige Gabo hat eine pädophile Neigung. Im deutlich älteren Dave wähnt er einen Vertrauten für sein Geheimnis, doch Dave möchte seine eigenen Fantasien mit Gabo ausleben. Als Dave wegen Verdacht auf Missbrauch Minderjähriger verhaftet wird, muss Gabo sich entscheiden, ob er gegen Dave aussagen möchte und damit sein eigenes Geheimnis ans Licht kommt.

6.12., Cinema, 18 Uhr

Weiterer Tipp: Ein Kurzfilmabend ist komplett dem Thema Sexualität gewidmet; auch hier findet man Filmshorts mit queeren Inhalten.

(5.12., Cinema, 16 Uhr)

5. – 8.12., 30. Filmschau Baden-Württemberg, Innenstadtkinos, Stuttgart, das komplette Programm gibt’s über www.filmschaubw.de