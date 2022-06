Fisch Brenner: Für Genuss-Angler

× Erweitern Foto: Fisch Brenner

Die Frankfurter Institution für Seefischhandel schreibt ihre kulinarische Erfolgsgeschichte schon seit 128 Jahren: In der Frankfurter Altstadt eröffnete Ludwig Brenner 1894 die erste von sieben Verkaufsstellen.

Unter leuchtendem Neon-Werbekabeljau standen die Kunden Schlange für die begehrten Delikatessen. Im Laufe der Jahre expandierte das Unternehmen stetig. Seit 2018 sind deshalb der Großhandel für Meeresspezialitäten sowie die gastfreundliche Fischfeinschmeckerei in Bad Vilbel-Massenheim zu Hause. In architektonisch puristischem Ambiente lädt Brenner’s Fischfeinschmeckerei zum Einkaufen sowie zu genussreichen Pausen im hauseigenen Bistro.

Die meisten Fische – wie Lachs, Thunfisch, Dorade oder Garnelen – sind in hochwertiger Sushi-Qualität, also sogar zum rohen Verzehr geeignet. Leidenschaftliche Grillfans finden hier die verschiedensten Edelfischspieße sowie die legendär-leckeren Klassiker fertig zubereitet – auch mit köstlicher hausgemachter Marinade.

Im Mai schmecken natürlich Maischolle und original Holländische Matjes einfach unwiderstehlich. Die aktuellen Tagesempfehlungen bieten außerdem Fischvariationen mit abwechslungsreichen Beilagen. Echter Geheimtipp ist der megaschmackhafte Pot-au-feu – denn nichts verrät deutlicher, wie gut ein Restaurant ist, als die hauseigene Fischsuppe.

In der Fischfeinschmeckerei kann man also nicht nur maritime Finessen kaufen und sich an der Frisch-Fisch-Theke persönlich beraten lassen – man kann auch gleich im Bistro vor Ort essen. Bei sonnigem Wetter unter blauem Himmel draußen fehlt dann eigentlich nur noch das Meeresrauschen … Guten Appetit!

Brenner’s Fischfeinschmeckerei, Zeppelinstr. 5, Bad Vilbel, Di – Fr 9:30 – 18 Uhr, Sa bis 14 Uhr, www.fisch-brenner.de