Fit bleiben mit dem FVV

Nach dem Lockdown kann Frankfurts Sportverein FVV inzwischen wieder Sportkurse anbieten – natürlich unter Einhaltung der Hygieneregeln. FVV-Pressesprecher Sebastian Wust gibt einen Überblich zur aktuellen Situation.

Sebastian, der FVV konnte seit Mitte März keine Sportkurse anbieten; wie sieht der aktuelle Stand aus? Gibt es inzwischen Sportarten, die schon wieder – unter Einhaltung der Hygieneregeln – angeboten werden können?

Wir freuen uns, dass es langsam wieder los geht und einige Sportarten bereits gestartet sind. Unsere Outdoor Sportarten Nordic Walking, Laufen, Radfahren waren die Ersten, ihnen folgten Squash, Sportschießen, Rudern, Tennis, Badminton, Fußball, Volleyball, Boxen und Schwimmen.

Am 3. Juni erreichte uns eine weitere positive und wichtige Nachricht der Stadt Frankfurt: Wir können „ab sofort“ einige Sporthallen in Frankfurt wieder nutzen. Dies hilft uns bei den Sportarten Volleyball, Badminton und Fitness. Alle anderen Sportarten müssen leider noch warten. Für alle Sportarten gelten die bekannten Einschränkungen im Rahmen der Hygienekonzepte und Vorgaben von Stadt und Land.

Danach kamen Squash, Sportschießen, Rudern und Tennis. Hier geht ein besonderer Dank an unsere Kooperationspartner, die zügig ein Hygienekonzept erstellt haben und uns somit die Wiederaufnahme ermöglicht haben. Ende Mai startete Badminton in Zeppelinheim.

Auch die nächsten Wochen sehen positiv aus. Im Juni werden voraussichtlich Fußball, Volleyball, Boxen und Schwimmen starten.

Welche Pläne – sofern das möglich ist – hat der Verein ausgearbeitet, um auch andere Sportkurse wieder starten zu lassen?

Alle Abteilungen stehen in den Startlöchern. Leider werden aktuell viele Schulsporthallen als Unterrichtsräume genutzt, sodass wir auf das „grüne Licht“ der Stadt warten müssen.

Sind Online-Kurse eine Option, die für bestimmte Sportarten angeboten werden können?

Ja, unsere Schwimmer waren die Ersten und haben bereits kurz nach dem Lockdown mit täglichem Fitnesstraining an Land gestartet. Auch wenn Landtraining via Zoom das Wassertraining nicht ersetzen kann, hat es großen Anklang gefunden und hilft, die Zeit sportlich und sozial zu überbrücken.

Yoga und Tanzen sind etwas später, aber auch mit großem Erfolg, online gestartet. Unsere Badminton Abteilung hat einen Übungsplan für zu Hause erstellt. Darüber hinaus hatten wir die Möglichkeit, die YouTube Videos unseres Kölner Partnervereins SC Janus zu nutzen.

Viele Kurse finden in den Turnhallen von Schulen statt – in den Sommerferien wäre daher sowieso kein Indoor-Training möglich. Gibt es da Möglichkeiten in dieser außergewöhnlichen Situation, die Hallen in den Sommerferien trotzdem zu nutzen?

Mehr als die Hälfte unseres Sportangebotes findet in Schulsporthallen statt. Die Stadt Frankfurt hatte uns zuerst die Nutzung in den Sommerferien in Aussicht gestellt, leider wurde diese wenige Tage später wieder zurückgenommen. Das ist sehr schade. Auch wenn Training nur eingeschränkt möglich ist, wäre es für uns eine gute Möglichkeit gewesen, unser Sportangebot wieder zu erweitern.

Wie ist die Stimmung bei den FVV-Mitgliedern und Sporttreibenden?

Unsere Mitglieder warten darauf wieder Sport im Verein zu machen. Es ist ja nicht nur der fehlende Sport, sondern auch der soziale Kontakt, Menschen treffen und miteinander reden. Ich denke schon, dass unsere FVVler froh darüber sind, dass wir jetzt wieder nach und nach mit den sportlichen Aktivitäten beginnen. Gerade im FVV wird Rücksichtnahme großgeschrieben und wir haben jeden aufgefordert möglichst nicht zum Sport zu kommen, wenn er oder sie sich nicht fit oder kränklich fühlt. Ebenso ist es Teil der Hygienekonzepte, dass eine Anmeldung zum Training zwingend erforderlich ist und die Gruppengrößen limitiert sind.

Gab es Austritte aus dem Verein?

Es gibt immer Vereinsaustritte, die Gründe hierfür sind sehr unterschiedlich. Meistens möchte das Mitglied keinen Sport mehr treiben oder ist in eine andere Stadt verzogen. Dies hat sich auch in Zeiten von Covid nicht geändert.

Wir möchten uns an dieser Stelle bei unseren Mitgliedern ganz herzlich bedanken, dass sie uns in diesen ungewöhnlichen Zeiten die Treue halten.

Welche Möglichkeiten gibt es aktuell für Neueinsteiger, die den FVV testen möchten?

Leider können wir hier noch nichts anbieten. Aufgrund der aktuellen Situation ist es zurzeit nicht erlaubt, neue Mitglieder im Sportbetrieb aufzunehmen, ebenso können wir kein Schnuppertraining stattfinden lassen. Wir sind im aktiven Gespräch mit den entsprechenden Stellen und hoffen auf baldige Änderung. Alle Interessierten bitten wir um etwas Geduld, wir arbeiten dran!

