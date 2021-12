Fit ins neue Jahr mit dem FVV

× Erweitern Foto: Li Sun, pexels.com, gemeinfrei

Der Frankfurter Sportverein FVV bietet ab Januar noch mehr Möglichkeiten für sportliche Betätigung.

Wer Schwierigkeiten mit dem inneren Schweinehund hat, wird sich über die neuen Online-Trainings freuen: Dienstags, mittwochs und sonntags gibt’s jeweils um 19 Uhr 45-minütige, ganzheitliche Trainingseinheiten, für die man das Haus nicht verlassen muss. Die Übungen sind so angelegt, dass sie für jedes Alter und jeden Trainingszustand geeignet sind und vor allem in der Wohnung durchgeführt werden können. Spezielle Trainingsgegenstände braucht man keine – der eigene Körper ist das Trainingsgerät.

Wer seine Bewegungsfähigkeit und Körperkoordination verbessern möchte, dem und der sei der das neue Pilates-Mattentraining empfohlen. Die Übungen konzentrieren sich hier auf Krafttraining und Stretching sowie eine sorgfältige und genaue Ausführungen aller Übungen inklusive der richtigen Atmung. Der neue Kurs startet im Januar, immer dienstags von 20:30 Uhr bis 21:30 Uhr. Und last but not least : Für Tanzbegeisterte, die im September die Grundkurse in den Gesellschaftstänzen belegt hatten, startet ab dem 18. Januar der Aufbaukurs Standard/Latein; schnell buchen!

Mehr Infos über www.fvv.org/sport/online und www.fvv.org