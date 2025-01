Fitness auf Premium-Niveau

× Erweitern Foto: ELEMENTS Elements-Wellness-1

Typisch ELEMENTS: Die Fitnessstudios bieten eine ausgewogene Mischung mit effizienten Trainingsmöglichkeiten und wohltuenden Wellnessangeboten – eben alles, um sich von Kopf bis Fuß fit und gesund zu fühlen. Zum Beispiel die ELEMENTS Saunalandschaften, zu denen in allen Studio jeweils eine finnische Sauna, eine Biosauna und ein Dampfbad als Standard gehören. Gerade nach einer anstrengenden Trainingseinheit ist ein Saunagang eine Wohltat für die Muskulatur, stärkt gleichzeitig den Kreislauf und das Immunsystem und sorgt außerdem für eine bessere Durchblutung und auch für ein schöneres Hautbild. Das Erlebnis in der wohligen Wärme wird unterstützt durch verschiedene Aufgüsse, sanfte Hintergrundmusik und wechselnde Farbspiele. Weibliche Gäste können außerdem die extra Damensauna nutzen. Das tut gut – so gut, dass sich viele Mitglieder die exklusive Wellnessoase oft auch ohne Training gönnen.

Ein weiterer Wellness-Höhepunkt sind die ELEMENTS-Pools: im Studio am Eschenheimer Turm ist ein Warmwasser-Entspannungsbad Teil der einmaligen Wellnesslandschaft. Im Frankfurter Studio im Henniger Turm taucht man in einen Infinity Rooftop Pool hoch über den Dächern der Stadt oder man springt in Eschborn in den Outdoorpool mit seinen insgesamt 188 qm. ELEMENTS heißt eben, überall mit allen Sinnen zu genießen!

