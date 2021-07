FLC Ausflug

× Erweitern Foto: FLC FLC

Der FLC, der Fetisch-Club im Rhein-Main-Gebiet, meldet sich zurück und plant die ersten Post-Corona-Events. Im August gibt die beliebte Ausflugs-Reihe „FLC goes to …“ den Auftakt: Einmal im Jahr lädt der FLC alle Kerle der Leder- und Fetischszene zu einem Ausflug.

Seit 2014 wurden im Rahmen von „FLC goes to …“ schon Städtchen wie Idstein, Bensheim, Alsfeld oder Michelstadt besucht. In diesem Jahr geht es am 8. August nach Rüdesheim, und die Ausflugsorganisatoren Christoph und Jens versprechen, dass es dort mehr zu erleben gibt als die Drosselgasse. Der Ausflug steht vielmehr unter dem spannenden Titel „Alle vier Elemente erleben“. Teilnehmen kann jeder Fetisch- und Lederkerl, auch FLC-Nicht-Mitglieder sind eingeladen – natürlich gerne im Fetisch-Outfit. Fetischkerle können sich außerdem schon mal den 4. September rot im Kalender anstreichen – dann ist der Approved-Bar- und Partyabend in der Grande Opera Offenbach geplant.

8.8., FLC goes to Rüdesheim, Infos über www.flc-frankfurt.de