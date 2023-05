FLC Goes To Gießen

× Erweitern Foto: FLC

Der Fetisch- und Leder-Verein Rhein-Main FLC fährt über Land und lädt im Mai zum Ausflug nach Gießen. Für die Teilnahme muss man kein Vereinsmitglied sein, aber man kann die Vereinsmacher und freundliche Fetischfans kennenlernen. Die Anreise erfolgt per Zug, Treffpunkt zur Abreise ist am 21. Mai um 10 Uhr am Frankfurter Hauptbahnhof. Abenteuerlicher ist gewiss der Gießen-Ausflug per Motorrad – denn wie es der Zufall will, findet auch die FLC Bike Tour am 21. Mai statt und führt nach Gießen; als Biker muss man sich allerdings vorab anmelden.

Mehr Infos über www.flc-frankfurt.de/flcgoesto/ und www.flc-frankfurt.de/biketour