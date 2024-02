FLC Young Kinksters

Seit vorletztem Jahr bietet der Leder- und Fetisch-Club FLC einen U35-FetischTreff für alle junge Menschen zwischen 18 und 35 Jahren, die sich dem männlichen Geschlecht zugehörig fühlen und sich für Fetisch interessieren. Insbesondere Fetisch-Neulinge sind herzlich willkommen, um sich hier in kleiner Runde über alle Vorlieben offen auszutauschen – von Rubber über Leder und Sportswear bis zu Pupplay, Bondage oder SM. Einen Dresscode für die Treffen gibt es nicht. Mitbegründer ist übrigens der aktuelle Mr. Fetish Hessen Skody aka Pup Dino. Die Treffen finden ab 2024 regelmäßig statt: In den geraden Monaten jeweils am 2. Donnerstag ab 19 Uhr im Switchboard. Der erste Termin im Jahr 2024 ist also der 8. Februar.

8.2., Switchboard, Alte Gasse 36, 19 Uhr, Infos über www.flc-frankfurt.de/ykh/