FLINTA*-Musik-Workshop

Foto: cottonbro studio, pexels.com FLINTAProduction

Der Fortgeschrittenen-Workshop richtet sich an Musikerinnen, die bereits Erfahrungen mit Songwriting und Produktion (Ableton) gesammelt haben. Die Musikerinnen Lisa Aumaier alias Little Element und Baiba Dekena leiten den Wochenendkurs, der zum einen Tipps und Tricks beim Songwriting lehrt, als auch den Weg vom Text zum fertigen Song. Verfeinert werden sollen die Fähigkeiten beim Komponieren, Arrangieren sowie professionelle Aufnahmetechniken und Tricks beim Abmischen des eigenen Tracks. Die beiden Musikerinnen teilen ihre Erfahrung im Bereich Indie-Pop und elektronische Musik. Der Workshop ist FLINTA* only und findet am 20. und 21. April in der Kulturwerkstatt (Germaniastr. 89) in Frankfurt statt!

Mehr Infos und Anmeldung über www.melodiva.de/projekte