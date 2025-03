FLINTA* Musikworkshop

× Erweitern Foto: Patrick Case, pexels.com, gemeinfrei

Melodiva, das Frauen Musik Büro und Waggong e.V. laden am 5. April zu einem zweitägigen Musikworkshop mit dem Schwerpunkt auf Rap und DJing sowie Musikproduktion.

Foto: Jenne Foto: @juliekeyphoto Foto: Dascha Reimt

Jenne führt in die Basics der Arbeit mit CDJ-Playern ein. Die Frankfurter Rapperin „Aufmischen“ erklärt die Nutzung von digitalen Synthesizern und Samples zum Aufbau eigener Beats und Tracks. Mit Dascha Reimt kann man an seinen Raptext-Skills feilen. Am zweiten Tag werden die vorbereiteten Tracks produziert und aufgenommen.

Die Workshops richten sich an FLINTA* und sind sowohl für Anfänger*innen als auch Geübte geeignet.

5. und 6.4., Kulturwerkstatt, Germaniastr. 89, Frankfurt, jeweils 11 – 18 Uhr, Anmeldung über www.melodiva.de