FLINTA*-Musikworkshops

Foto: Franco Monsalvo, pexels.com Jazz-Woerkshop

In losen Abständen organisiert das Frauen Musik Büro Musik-Workshops zu verschiedenen musikalischen Bereichen wie Songwriting oder Produktionsabläufen. Im Oktober liegt der Fokus auf Jazz- und Pop-Musi. Drei renommierte Dozentinnen konnten die Organisatorinnen für den Wochenend-Workshop gewinnen: Die Sängerin, Pianistin und Vocalcoach Stefanie Hoevel leitet den Pop-Workshop; erarbeitet beziehungsweise gespielt werden hier Pop-Songs wie „Flowers“ von Miley Cyrus, Bill Withers‘ „Ain’t No Sunshine“ oder Yebbas „My Mind“. Bei der studierten Jazzpiano-Pianistin Annalena Schwade werden Jazzstandard-Intros und -Endings, Impro, Soloaufbau und Zusammenspiel, aber auch Composing erarbeitet – zum Beispiel an Songs von Stevie Wonder. Die Bariton-Saxofonistin, Sängerin und Komponistin Kira Linn widmet sich in ihrem Workshop der Verfeinerung der Impro-Skills, gibt praktische Übungen zum Zusammenspiel, Ensembleproben zu Jazz, aber auch Swing und bebop und moderne Ausdrucksformen. Alle Workshopangebote richtet sich ausschließlich FLINTA*.

5. und 6.10., Jazz- und Pop-Band-Workshops, Kulturwerkstatt, Germaniastr. 89, Frankfurt, Infos und Anmeldung über www.melodiva.de