FLINTA* only: Music-Workshop

In der Reihe der FLINTA*-Workshops des Frauen Musik Büros gibt’s am 7. und 8. Oktober eine zweitägige Session, die in die Produktion eigener Songs einführt.

Der Workshop richtet sich an Musikerinnen, Songwriterinnen und DJs, aber auch an alle, die sich ausprobieren und lernen wollen, wie Home-Recordings funktionieren, wie man Songs aufnimmt oder Beats produziert. Gearbeitet wird mit der Software Ableton, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Professionellen Support gibt’s von den Musikerinnen Lisa Aumaier alias Little Element und BAIBA. Das Innsbrucker Skater-Girl Lisa Aumaier produziert als Little Element frische Singer/Songwriter-Tracks, ihr aktuelles Album heißt „Fire“. Die Sängerin BAIBA stammt aus Lettland und lebt derzeit ebenfalls in Österreich; ihre neue EP „Compulsive“ ist just erschienen.

Natürlich kann man beim Workshop-Wochenende wunderbar andere Musikerinnen kennenlernen, sich austauschen und vernetzen. „Die Idee ist, ein spaßiges und produktives Wochenende miteinander zu verbringen, während wir arbeiten von einander zu lernen und all die Talente und Fähigkeiten erforschen, die in einer Gruppe verborgen sind“, sagt das Frauen Musik Büro. Die Plätze sind begehrt, daher wird rechtszeitiges Anmelden empfohlen. Die Kursgebühr beträgt 160 Euro (ermäßigt 130 Euro).

7. und 8.10., Kulturwerkstatt Waggong e.V., Germaniastr. 89, Frankfurt, jeweils 10 – 18 Uhr, mehr Infos und Anmeldung über www.melodiva.de