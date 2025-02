Flirtkaraoke mit Jessica Walker

× Erweitern Foto: Walker

Was gäbe es Passenderes, als am Valentinstag zu einem Flirt-Event einzuladen? Im Switchboard wird das auch noch mit Karaoke kombiniert – gehostet von Dame Jessica Walker und Dennis J.

Freuen kann man sich auf eine Nacht voller Musik, Performance, Spaß und neuer Bekanntschaften. Dabei ist es egal, ob man selbst das Karaokemikrofon in die Hand nimmt, oder einfach nur lauscht – und dabei vielleicht sogar angeschmachtet wird. So oder so ein großer Spaß!

14.2., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr), www.facebook.com/switchboard.frankfurt