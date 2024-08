× Erweitern Foto: Walker „JesssicaWalker“ Jessica Walker

„Die Idee zur Flirtkaraoke hatten Dennis und ich damals im Lucky’s; wir wollten das unbedingt zusammen machen“, erzählt „Dame“ Jessica Walker. Gesagt – getan: Nun findet die Flirtkaraoke im Switchboard statt.

× Erweitern Foto: Dennis J. „DennisJ“ Dennis J.

Aber was ist denn eine Flirtkaraoke? Zu allererst mal eine Karaoke-Show, bei der sich alle ohne Bühnenangst für gute drei Minuten als Star fühlen können, wenn sie zum Playback ihres Lieblingssongs performen. Bei der Flirtkaraoke kommt noch was hinzu: „Man kann den oder die Liebste*n ansingen oder ein Ständchen bringen, eine gesungene Liebeserklärung bringen und vielleicht so auch neue Leute kennenlernen“. Achso! Dann wird das mit Sicherheit eine besonders romantischer Karaoke-Abend – Love Is In The Air!

30.8. Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 20 Uhr, www.facebook.com/switchboard.frankfurt