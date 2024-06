Flora Softs Showmix

× Erweitern Foto: Mainusch „FloraSoft“

So zart wie frischer Brotaufstrich: Nach dem Erfolg ihrer ersten Mixed-Show lädt Miss Flora Soft gleich zur zweiten Ausgabe der bunten Performance-Wundertüte. Neben Travestie mit Flora gibt’s Nervenkitzel mit der Schlangentänzerin Sho’ira und Power-Songs mit Karaoke-Fan Stephen Folkers; Letzterer feiert in diesem Jahr sein 50 (!) Bühnenjubiläum und kann stolz auf ein Repertoire aus 1500 bekannten Titeln in neun Sprachen zurückgreifen. Schnell Tickets sicher, die Location ist winzig!

29.6., Transnormal, Baseler Platz 8, Frankfurt, 20 Uhr, Tickets über www.transnormal.de