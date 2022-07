Fluid am Acid-Riff

× Erweitern Foto: EOS

EOS, die von Frankfurt aus operierende Online-Plattform für zeitgenössische elektronische Musik, ist seit Februar 2021 auf Sendung – und das im wortwörtlichen Sinne, denn das hauseigene EOS Radio sendet feinste elektronische Tracks zeitgenössischer Musiker*innen und DJane*-Mixe.

EOS liefert auch physischen Output: Zwei DJane*-Mixe sind – sehr speziell – als Kassetten-Edition erschienen, nun folgt die erste Kompilation in einer digitalen und einer Vinyl-Edition. Und da pluckern die Tracks der 16 Musiker*innen ganz sphärisch aus den Lautsprecherboxen. Mal mehr oder mal weniger sanfte Acid-Riffs winden sich um Synthie-Inseln herum, hier und da sorgen Drums für milden Druck, die Luft flirrt, es zirpt und surrt. Der Sound erinnert an frühe Tracks des britischen Kultlabels WARP – was nicht die schlechteste Referenz ist. Lediglich Paramida mit „Omen“ im „Frankfurt Mix“ tanzt technoid aus der Reihe, ansonsten klingt alles wie aus einem Guss.

Geschmackvolles, zeitgemäßes Chillen und definitiv eine moderne Alternative zum überstrapazierten „Café del Mar“-Sound, der immer noch hartnäckig aus den Open-Air-Terrassen der Stadt quillt. Spielt doch mal lieber das hier!

EOS Compilation 01, erhältlich über eosradio.de

Foto: Pauline Schey

Tipp: EOS AIR

An den Wochenenden vom 22.7. bis 13.8. hostet EOS Radio im Metzler Park und im Museum Angewandte Kunst eine Reihe mit lokalen und internationalen DJanes*, Musiker*innen und Sound-Künstler*innen. Es gibt Konzerte im Park, audiovisuelle Performances in Museum sowie eine Abschlussparty am 13.8.; die Live-Sets und Konzerte im Park starten freitags und samstags jeweils um 16 Uhr.

www.museumangewandtekunst.de