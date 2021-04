Fokus HIV und Gesundheit

× Erweitern Foto: cottonbro, pexels.com, gemeinfrei Fokus HIV

Die monatliche Vortragsreihe der AIDS-Hilfe Frankfurt AHF setzt im April mit gleich zwei Online-Vorträgen einen gesundheitlichen Schwerpunkt: Am 7. April berichtet Dr. med. Markus Bickel alles Wissenswerte vom Ende März stattgefundenen Deutsch-Österreichischen AIDS-Kongress in München.

Am 28. April informiert Achim Kautz, Geschäftsführer der Deutschen Leberhilfe „Kautz hoch 5“ über wichtige Zusammenhänge zwischen HIV, Hepatitis und Lebererkrankungen. Neben Diagnose und Therapiemöglichkeiten wird er auch das „Gesundheitskonzept der fünf Säulen“ als medizinische Maßnahme erläutern. Die Vorträge werden per kostenlos per Stream angeboten.

7. und 28.4., jeweils 19:30 Uhr, Anmeldung über frankfurtervortrag@maincheck.de, www.maincheck.de