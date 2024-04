Forced Entertainment

× Erweitern Foto: Hugo Glendinnin ForcedEntertainment

Das britische Performance-Kollektiv macht anlässlich seines 40. Geburtstags mal wieder Station im Frankfurter Mousonturm. Gespielt wird „Signal To Noise“, ein Theaterstück, das die Bühne in eine halluzinatorische Weite verwandelt. In einer Welt, die weder Tag noch Nacht ist, bewegen sich die Darstellenden tanzend, laufend, springend und kriechend fort, begleitet von filmisch-atmosphärischer Musik, Trompeten, Vogelgesang, geisterhaften KI-Stimmen und Tim Etchells’ eindringlichem Text. Ein Abend zwischen Perfomance-Magie und freihändiger Dekonstruktion.

19. – 21.4., Mousonturm, Waldschmidtstr. 4, Frankfurt, 20 Uhr (So 18 Uhr), www.mousonturm.de