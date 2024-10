Forschungsperspektiven queerer Geschichte

× Erweitern Foto: cottonbro studio, pexels.com LIBS-queereGeschichte

Das Frankfurter Forschungsprojekt untersucht Schicksale lesbischer Frauen, die während der NS-Zeit Diskriminierung und Repression erfahren haben. LIBS lädt zu einem Vortrag mit Dr. Insa Eschenbach, der ehemaligen Leiterin der Frauen-KZ-Gedenkstätte Ravensbrück, mit ihrem Vortrag „‚Megären‘, ‚Mannweiber‘ und ‚Scheusale‘ – Lesbische Häftlinge im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück“.

Eschenbach skizziert dabei die Lebenswelten queerer Häftlinge und diskutiert die Homophobie der Mithäftlinge und der damaligen Politik.

× Erweitern Foto: Frauen-KZ-Gedenkstätte Ravensbrück Ravensbrueck Historische Aufnahme des KZ Ravensbrück

Thematisiert wird dabei auch die von 2016 bis 2022 zum Teil hitzig diskutierte Frage zur die „Gedenkkugel“ in der Gedenkstätte KZ Ravensbrück, die an die lesbischen Gefangenen erinnern soll. Nach jahrelangem Streit konnte sie 2022 endlich installiert werden. Im Vorfeld wurde jahrelang diskutiert, ob überhaupt und falls ja in welcher Form und mit welcher Inschrift der lesbischen Opfer gedacht werden sollte.

Unter anderem war der Soziologe, Historiker und ehemaliges Kommissions-Mitglied der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten Alexander Zinn gegen die Gedenkkugel, weil Lesben keiner strafrechtlichen Verfolgung des NS-Regimes ausgesetzt gewesen sein.

Zinn forscht zur Diskriminierung und Verfolgung aufgrund sexueller Orientierung und untersucht aktuell am Fritz-Bauer-Institut die Lebensumstände homosexueller Frauen und Männer sowie trans- und intergeschlechtlicher Menschen in Frankfurt; das Projekt wird unter anderem vom der Stadt Frankfurt gefördert. Zinn macht sich für einen Paradigmenwechsel innerhalb der Forschung stark, der die „Fokussierung auf einen vermeintlich allmächtigen Verfolgungsapparat und eine angeblich zutiefst homophobe Bevölkerung“ nicht annimmt. Eschenbachs Vortrag setzt dagegen, dass genau wie in der damaligen „Volksgemeinschaft“ auch die Welt der Konzentrationslager durch klare Zuschreibungen von Männlichkeit und Weiblichkeit strukturiert waren und normabweichendes Verhalten insbesondere im KZ Ravensbrück stark sanktioniert wurde.

24.10., Historisches Museum, Saalhof 1, Frankfurt, 19 Uhr, www.libs-ffm.de, www.historisches-museum-frankfurt.de